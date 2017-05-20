نفى النظام السوري امس ان تكون اجتماعات «جنيف 6» للحوار السوري -السوري ناقشت الانتقال السياسي او طبيعة الحكم في البلاد.



وقال رئيس وفد النظام الى الجولة السادسة من الحوار في جنيف «جنيف 6» بشار الجعفري في تصريحات نقلتها وكالة الانباء السورية (سانا) ردا على سؤال حول ما اذا جرى التركيز خلال الاجتماعات على موضوع الانتقال السياسي وطبيعة الحكم في سورية ان «هذا الكلام كذب وافتراء وزور بالمطلق».



وعما اذا تمت مناقشة اي من «السلات الأربع» التي تشكل الحكم الانتقالي ومكافحة الإرهاب والدستور والانتخابات قال الجعفري «في اربعة ايام لم نتطرق الى اي سلة من السلات الاربع ونتكلم فقط عن موضوع اجتماعات الخبراء».



وحول تحديد سقف زمني لاجتماعات الخبراء وهل ستستمر خارج نطاق اجتماعات جنيف قال الجعفري «لم اقل ذلك قلت انه في هذه الجولة جرى اجتماع وحيد فقط على مستوى الخبراء وهو الاجتماع الذي جرى أمس الاول وانا اقصد بين خبرائنا وخبراء المبعوث الخاص ولكن الاتفاق هو ان تجري هذه الاجتماعات الفنية خلال الجولات وليس بين الجولات او بعدها».



واضاف ان «وفد النظام أنهى آخر جلسة مع المبعوث الخاص للامم المتحدة الى سورية ستافان ديميستورا ضمن اطار جولة جنيف الحالية التي اتفقنا على تسميتها جولة جنيف السادسة.