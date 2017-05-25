بدأت وحدات من القوات البحرية الروسية تدريباتها المشتركة مع وحدات من مشاة البحرية في البحر المتوسط قبالة شواطئ سورية، بمشاركة أحدث ثلاث فرقاطات من أسطول البحر الأسود في العملية.

وقال المتحدث باسم الأسطول الروسي في البحر الأسود، فياتشيسلاف تروخاتوشف، ان أحدث فرقاطات أسطول البحر الأسود «الأميرال غريغوروفيتش» و«الأميرال أسين» وسفينة الخفر «سميتليفي» تشارك في مناورات مشاة البحرية في البحر المتوسط، بمرافقة ثلاث سفن إنزال، بحسب وكالة انباء روسية.

وتابع المتحدث باسم الأسطول، أن سفن الأسطول الروسي تقضي 24 ساعة في صد هجوم جوي والبحث عن غواصة معادية وإجراء تمارين أخرى بمشاركة مروحيات «كا-27 بي إل»، حسبما نقلت «شام» الاخبارية.

من جهة أخرى، أكد مدير عام مؤسسة «ألماز-أنتيه» المصنعة لمنظومات الدفاع الجوي، يان نوفيكوف، ان وسائل الاعلام الغربية تسعى الى التشهير بمنظومات الصواريخ الروسية المضادة للطائرات الموجودة في سورية من خلال تشويه الحقائق.

وقال نوفيكوف، في لقاء صحافي، في معرض تعليقه على تقارير وسائل إعلام غربية حول عدم سيطرة منظومات «إس-300في4» و«إس-400» الموجودة في سورية على أجوائها، إن الهدف من هذه المزاعم هو التشهير بمنظومات الصواريخ الروسية المضادة للطائرات الموجودة في سورية من خلال تشويه حقائق مثل الحقيقة القائلة بأن رصد الهدف شيء وإسقاطه شيء آخر.

ولفت مدير المؤسسة المصنعة لمنظومات الدفاع الجوي، الى أنه يمكن أن يأتي نشر المعلومات غير الصادقة في إطار مواجهة منتجات المنافسين.