اعلن جهاز الامن الداخلي الروسي «اف اس بي» أنه أوقف اربعة اشخاص يشتبه في انتمائهم الى تنظيم داعش متهما اياهم بأنهم كانوا يعدون لارتكاب اعتداء في وسائل النقل العامة في موسكو.

وصرح الجهاز في بيان ان «الاربعة في التنظيم الارهابي وبينهم رعايا روس ومن آسيا الوسطى، كانوا يعدون لهجوم بواسطة متفجرات يدوية الصنع في وسائل النقل المشترك».



واكد المصدر ان «المجموعة الارهابية كان يتم توجيهها من سورية»، مضيفا ان الموقوفين كانوا يعتزمون الهرب الى هناك بعد تنفيذ الاعتداء.

واضاف انه «خلال عملية تفتيش لمنزل الموقوفين، عثرت قوات الامن على مخبأ لتصنيع متفجرات وعبوات يدوية الصنع جاهزة للاستعمال مع مكوناتها بالاضافة الى اسلحة آلية وذخائر وقنابل يدوية».



وتابع: ان السلطات ضبطت «وثائق وتسجيلات فيديو من الاتجاه المتطرف والارهابي».