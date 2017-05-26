في معرض تعليقه على المقاتلين الأجانب الذين التحقوا بصفوف التنظيمات الإرهابية في سورية، قال وزير الهجرة الأسترالي بيتر دوتون: «من الأفضل أن يموتوا هناك وألا يعودوا كي لا يسببوا إزعاجا للآخرين».

وأضاف دوتون في تصريح لإذاعة أسترالية أن «الحكومة الأسترالية تتخذ العديد من التدابير، منها إلغاء جوازات سفر المقاتلين الذين التحقوا بصفوف التنظيمات الإرهابية في سورية، وذلك لمنعهم من دخول الأراضي الأسترالية مجددا».

وتابع: «الحقيقة إنني أؤمن بأن الأفضل لهؤلاء أن يموتوا في سورية وألا يعودوا، أعتقد أن هذا ما يستحقونه».

من جانب آخر، قال وزير العدل الأسترالي جورج برانديس إن «الإرهابيين العائدين إلى دول جنوب شرق آسيا بعد انضمامهم إلى صفوف التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط، يشكلون خطرا كبيرا على أمن المنطقة».