اعترفت وزيرة الجيوش الفرنسية سيلفي غولار، امس بوجود قوات خاصة لبلادها في سورية تساهم في محاربة تنظيم «داعش» على الأرض.

وقالت غولار في تصريح لها على أثير إذاعة «أوروبا» المحلية: «لدينا قوات خاصة في سورية تقوم بعمليات دقيقة».



وأضافت أن «فرنسا تبذل ما بوسعها في إطار التحالف الدولي لمحاربة داعش، وطائراتنا تقوم بعملها، لكن يجب على الجميع اليوم، بينهم فرنسا وأميركا، أن يزيدوا ويعززوا تواجدهم عبر المزيد من المساهمة الفعالة في محاربة التنظيم».



ويعتبر تصريح الوزيرة الأول من نوعه، حيث لم يسبق لأي مسؤول فرنسي أن اعترف بوجود قوات خاصة لبلاده في سورية، رغم ما راج حول الموضوع من جدل في الإعلام الدولي.