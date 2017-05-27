كشف يان نوفيكوف المدير العام لمؤسسة «ألماز أنتيه» الروسية لمنظومات الدفاع الجوي، أن صواريخ «إس ـ 400» المنصوبة في سورية تغطي جميع أجوائها وترصد سائر الأهداف الجوية في سمائها.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن نوفيكوف قوله امس «نشر المعلومات والمواد المضللة حول عجز صواريخنا عن إسقاط هذا الهدف الجوي أو ذاك في سماء سورية، يندرج حسب اعتقادي ضمن حملة إعلامية موجهة يشنها منافسونا في سوق السلاح العالمية، وخصوم روسيا السياسيون».



وأضاف أن هذه المواد تشويه للواقع الذي يتمثل في أن عمل المنظومات الرادارية ينقسم إلى شقين، أولهما الرصد وثانيهما الضغط على الزر وإسقاط الهدف الذي لن يفلت من نار منظوماتنا إذا أصدرنا لها الأوامر بذلك.