كشف رئيس اللجنة العسكرية ـ العلمية في القوات الروسية، «إيغور ماكوشيف»، أن العسكريين الروس حللوا ودرسوا سير استخدام أكثر من 200 نموذج سلاح استخدمت في سورية.

وأكد ماكوشيف أن ذلك سمح بتعديل خطط تصميم وتحديث نظم السلاح في الجيش الروسي، مشيرا إلى أن العسكريين الروس يواصلون تعميم ودراسة المعطيات حول استخدام السلاح والقوات في سورية.

وأفاد رئيس اللجنة العسكرية الروسية، بأنه «تم خلال العام الماضي تحليل استخدام هذه الأسلحة على أرض المعركة بشكل حقيقي في سورية، ضد الجماعات الإرهابية المختلفة وتم تركيز الاهتمام بشكل خاص على أحدث نماذج الأسلحة بما في ذلك الموجودة في مرحلة وطور الاختبار وشمل ذلك الطائرات الحربية والصواريخ المختلفة والدبابات وغيرها».