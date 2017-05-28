قصفت طائرة إسرائيلية حاجزا لقوات النظام السوري على مدخل مدينة القنيطرة جنوب سورية، ما أدى إلى مقتل ثلاثة عناصر بينهم ضابط.

وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن «طائرة استطلاع إسرائيلية قصفت عند الساعة الواحدة من فجر أمس حاجز ابو شبطة

عند مدخل مدينة البعث وسط القنيطرة من الجهة الجنوبية الشرقية، وهو حاجز مشترك بين قوات النظام وحزب الله اللبناني، وأسفر القصف عن مقتل ضابط برتبة ملازم وجندي سوري وعنصر من حزب الله اللبناني».

وقالت مصادر محلية في مدينة القنيطرة لوكالة الأنباء الألمانية: «سمع صوت انفجار قرب الشريط المحتل مع الجولان يعتقد أن الطائرة التي قصفت الحاجز تم إسقاطها». وتكررت الغارات والقصف الإسرائيلي على محافظة القنيطرة، وكانت طائرات إسرائيلية قصفت نهاية شهر ابريل الماضي موقعا للقوات الحكومية في مدينة القنيطرة.