أنجبت سيدة سورية طفلة برأسين في مدينة إدلب السورية، وقالت شبكة «شام» الاخبارية ان التوأم السيامي نقل الى مشفى في مدينة الريحانية بولاية هطاي التركية الحدودية، لاخضاعهما للعلاج ووضعهما في وحدة العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة.

ونقل التوأم البالغ وزنهما 2.7كغ، بعربة الإسعاف إلى معبر جيلفا غوزو في مدينة الريحانية، ومنها إلى مشفى الريحانية الحكومي، وتم توجيههما من هناك إلى كلية الطب بجامعة مصطفى كمال، ويخضعان للعلاج الآن في وحدة العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة.

وقال الدكتور التركي محمد أمين جيليك كايا في جامعة مصطفى كمال إن وضع الرضيعين حرج، وأن لدى كل منهما قفصا صدريا لكن لديهما بطن واحد ومعدة واحدة وكبد واحد وأمعاء واحدة، فيما نقلت مواقع اخبارية أخرى أن الطفلة ذات الرأسين لديها ثلاث اياد الوسطى منها مشوهة وفيها 8 اصابع.

وأفاد الطبيب التركي بأن التوأم غير قادر على خوض عملية الفصل الآن، وأن مجلس المشفى سيناقش وضعهما بعد أن تستقر، مضيفا أن العملية ليست من اختصاص قسم طبي معين، ولذلك يجب أن تجتمع لجنة الأطباء لمناقشة مدى إمكانية فضل الرضيعين.