

وصلت القوات الحكومية السورية والمسلحون الموالون لها إلى أطراف مدينة مسكنة الواقعة على بعد 100 كيلومتر شرق حلب، أهم وآخر معاقل تنظيم داعش في ريف حلب الشرقي.

وقال مصدر في المعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن «قوات النظام والميليشيات الموالية لها باتت على أبواب مدينة مسكنة بعد انسحاب عناصر التنظيم من عدد من القرى والبلدات غرب وجنوب مدينة مسكنة تحت ضغط القصف الجوي العنيف من الطيران الروسي الذي تجاوز 120 غارة، على مدينة مسكنة وريفها ودمرت تلك الغارات جميع مساجد المدينة وعددها 17 مسجدا وسط نزوح كبير لسكان المدينة باتجاه الريف ومناطق سيطرة داعش شرق المدينة».

وأضاف المصدر أن الطائرات الروسية قصفت قرى (السكرية والجعابات ومزرعة الرابعة والفرعية والبوعاجوز ومعمل السكر وبعض التلال القريبة. في ريف مسكنة).

وقال مصدر عسكري سوري لـ(د.ب.أ) إن «القوات الحكومية سيطرت مساء السبت على بلدة الحميدية بريف حلب الشرقي إثر اشتباكات ضد داعش واقتربت اكثر من المدينة».