

أعلنت المدفعية التركية أن قواتها استهدفت مواقع لميليشيات قوات سورية الديموقراطية «قسد» المتمركزة في محيط إعزاز وتل رفعت ومرعناز بريف حلب الشمالي.

وذكرت قناة سكاي نيوز بالعربية أمس أن الاستهداف يأتي عقب قصف الميليشيات الكردية التي تسيطر على قسد لمدينة مارع في ريف حلب الشمالي بالمدفعية والصواريخ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

وقالت مصادر ميدانية للقناة إن الاشتباكات قد تجددت بين فصائل الجيش الحر وميليشيا قوات سورية الديموقراطية التي تحاول التقدم من محاورها في بلدتي الشيخ عيسى وعين دقنة إلى مواقع الجيش الحر في مدينة مارع.