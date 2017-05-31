أفادت مصادر في قيادة الحشد الشعبي العراقي أمس بأن قوات الحشد التي وصلت الحدود مع سورية، شرعت في حفر خندق وبناء سواتر على الحدود بين الدولتين.

وأوضحت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن فرق «الهندسة العسكرية للحشد الشعبي شرعت في حفر الخنادق وبناء السواتر بين الحدود العراقية ـ السورية انطلاقا من قرية «ام جريص» غربي قضاء سنجار نزولا باتجاه القرى الجنوبية المتاخمة للشريط الحدودية العراقي السوري».

وذكرت أن فرقا اخرى من «هندسة ميدان الحشد الشعبي باشرت برفع ومعالجة العبوات المتفجرة في القرى والطرق المحررة المتاخمة للحدود العراقية ـ السورية فيما تواصل الوية وقوات الحشد عملياتها بالتعاون مع طيران الجيش مطاردة عناصر داعش من أجل انهاء تواجد التنظيم بالقرب من الحدود المشتركة».

وأعلن أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، في تصريحات صحافية، أن «عملياتنا مستمرة حتى تطهير المناطق الحدودية مع سورية وتأمينها بشكل تام».



وأضاف أن «قوات الحشد الشعبي ستمسك الأرض إلى جانب الجيش العراقي في الشريط الحدودي مع سورية لتفادي عودة الارهابيين إليها».