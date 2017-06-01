أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ستيفن أوبراين ان القتال في سورية لا يزال يهدد حياة المدنيين حتى بعد اعلان وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه في استانا.

جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن مساء امس الأول بحث فيها تقرير الأمين العام الأخير حول الوضع في سورية.

وقال أوبراين ان الصراع الوحشي في سورية لا يزال يهدد حياة العديد من الأسر ويسبب معاناة وحشية للأبرياء الذين يطالبون بالحماية والعدالة.

وأضاف ان اكثر من 100 مدني سقطوا مؤخرا ضحايا للضربات الجوية ضد «داعش» في كل من (دير الزور) والرقة.

وشدد أوبراين على ضرورة حدوث تغيير تدريجي للوضع المتفاقم في شمال شرق سورية من خلال تخفيف القيود وزيادة وصول المساعدات عبر الحدود الى جميع المناطق المحاصرة في جميع الأراضي السورية.