دعت الهيئة السياسية للائتلاف الوطني أمس، 12 فصيلا عسكريا لتسمية ممثلين سياسيين لهم للانضمام اليه، في خطوة لتقوية تمثيل الشق العسكري في الائتلاف.

وقالت شبكة «شام» ان الائتلاف شكل لجنة خاصة تواصلت مع 12 فصيلا عسكريا، لغرض الحوار معهم بشأن التمثيل السياسي في الائتلاف، وجرى التواصل معها بعد إقرار ذلك من قبل الهيئة السياسية.

وأكدت أن عددا من الفصائل وافقت على المشاركة، بحسب ما اعلن الائتلاف، فيما تنتظر اللجنة موافقة البقية.

وقامت اللجنة بتشكيل مجموعة عمل للتنسيق المشترك بين الائتلاف وكل القوى العسكرية.

واتخذت الهيئة السياسية للائتلاف قرارا بالإجماع، بإنهاء عضوية كتلة الأركان، التي كانت تمثل المجلس العسكري الذي جرى حله سابقا مع انتهاء مدة خدمة الهيئة السابقة.