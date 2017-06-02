قال شقيق مؤسس وكالة أعماق الإخبارية التابعة لتنظيم داعش ريان مشعل على موقع فيسبوك أمس إن أخاه قتل في ضربة جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بمحافظة دير الزور في شرق سورية.

وجاء في المنشور على «فيسبوك» أن مشعل وطفلته قتلا في منزلهما بمدينة الميادين.



وتداول نشطاء من المعارضة السورية نبأ مقتل مشعل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف شقيق مشعل: «أزف إليكم نبأ استشهاد شقيقي الأكبر براء دكاك والمعروف باسم ريان مشعل.. إثر غارة جوية للتحالف».

وقالت ريتا كاتس مديرة موقع سايت لمتابعة مواقع المتطرفين ومقرها الولايات المتحدة عبر تويتر إن ضربة للتحالف قتلت مشعل على ما يبدو في دير الزور.



ويعتقد أن مقاتلي التنظيم الكثيرين الذين تراجعوا على الجبهات الأخرى يحشدون قواهم في دير الزور.

وأضافت أن أعماق «قدمت نفسها في صورة وكالة الأنباء الرسمية لداعش» منذ تأسيسها في 2014 وأعلنت المسؤولية عن 24 هجوما على الأقل حول العالم.

وكان ناشطون والمرصد السوري لحقوق الانسان اعلنوا الاسبوع الماضي مقتل اكثر من مائة شخص بينهم أطفال وأفراد من عائلات مقاتلين بداعش في غارات للتحالف الدولي على الميادين.

وأضاف المرصد ومقره بريطانيا أن طائرات التحالف قتلت أكثر من 40 طفلا وسوت مبنى البلدية بالأرض.