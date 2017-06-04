أعلن يوري بوريسوف نائب وزير الدفاع الروسي أمس، أن موسكو تعتزم تحديث مقاتلاتها «كا-52 التمساح» استنادا إلى التجربة التي اكتسبها سلاح الجو الروسي في سورية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن بوريسوف قوله، إن مقاتلات «التمساح» نجحت في تنفيذ مهماتها القتالية في سورية، لاسيما فيما يتعلق باختبار صاروخ «الإعصار» الحديث.

وأضاف المسؤول الروسي: «هناك دائما مجال للتحسين، لذلك نسعى إلى زيادة مسافة الرمي السديد، وقد بحثنا هذه المسألة مع المصنعين وحددنا مراسم حلها».

تجدر الإشارة إلى أن موسكو بدأت باستخدام مقاتلات «كا-52» في العمليات القتالية ضد لدعم النظام السوري ضد المعارضة منذ أبريل 2016، وستتسلم القوات الروسية 140 مروحية من هذه الطراز بحلول عام 2020، حسبما ذكرت «روسيا اليوم».