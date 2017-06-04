قالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، إن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم «داعش»، قتل بـ«الخطأ» 484 مدنيا، في العراق وسورية، منذ بدء مهامه في أغسطس 2014 حتى أبريل الماضي.

جاء ذلك في تقرير أصدرته القيادة المسؤولة عن الشرق الأوسط بخصوص المدنيين، الذين سقطوا في غارات «التحالف»، بالعراق وسورية في ابريل الماضي.

وذكر التقرير أن الفترة من أغسطس 2014 حتى ابريل الماضي، شهدت 21 ألفا و35 غارة لـ «التحالف» في العراق وسورية.

وأشار إلى أن «التحالف» تلقى بلاغات عن سقوط مدنيين في 440 غارة، إلا أنه وجد أن 118 فقط من تلك البلاغات «موثوقة»، ووصل عدد القتلى من المدنيين فيها إلى 484.

وكان التقرير السابق للقيادة المركزية، والذي صدر في مارس الماضي، قد أكد أن عدد المدنيين الذين قتلوا في غارات التحالف منذ بدء العمليات حتى الشهر المذكور، بلغ 396 مدنيا. وتقول مصادر محلية ومنظمات مجتمع مدني تتابع عن كثب غارات «التحالف الدولي»، إن عدد قتلى الغارات من المدنيين أكبر من ذلك بكثير. ووفقا لموقع «Airwars» الإخباري، الذي يتابع غارات «التحالف» من مصادر محلية، فإن عدد قتلى الغارات من المدنيين يتجاوز 3 آلاف و100 قتيل.