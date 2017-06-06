قال نائب وزير الدفاع الروسي يوري بوريسوف، إنه من المقرر أن يتم قريبا الانتهاء من التعديل على طائرة «سو35- إس» الحربية، وذلك بناء على ادائها في العمليات القتالية الى جانب النظام السوري.

ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية أمس عن بوريسوف قوله: «يخطط خلال عام 2017، لوضع اللمسات الأخيرة، ويجب على المهندسين الأخذ بالاعتبار أوجه القصور التي تم تحديدها في العمليات القتالية في سورية».

وأعلن بوريسوف خلال زيارته لمصنع للطائرات في «كومسومولسك -نا- أموري»، أنه من بين أوجه القصور التي تم اكتشافها مشاكل في الإضاءة والشاشات، وضعف في المناورات على مدرج الاقلاع أثناء وجود حجارة صغيرة.

وفي ختام كلمته، أعلن أنه وبحلول عام 2020، سيتم تزويد الجيش الروسي بـ 10 طائرات من طراز «سو35- إس» سنويا، بحسب «سبوتنيك».

وأضاف أن «الطيارين يعتقدون أنه لا توجد أي طائرة في العالم تضاهي (سو35- إس)، ولهذا السبب يزداد الطلب عليها من جانب العملاء الأجانب».