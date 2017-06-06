أصيب جندي من حرس الحدود الأردني، في اشتباكات اندلعت أثناء مواجهة ثلاثة «إرهابيين» عند الحدود السورية، في عملية أسفرت عن مقتل المسلحين.

جاء ذلك بحسب ما نقلته الوكالة الأردنية الرسمية للأنباء، عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة.

المصدر أعلن أن قوات حرس الحدود بالجيش أحبطت محاولة لاستهداف المواقع الأمامية لحرس الحدود بالقرب من مخيم الركبان، بالمنطقة المحرمة بين الأردن وسورية على الحدود الشمالية الشرقية، بحسب الوكالة.

وأوضح المصدر أن «ثلاث درجات نارية يستقلها مسلحون من التنظيمات الإرهابية، قادمة من الأراضي السورية، حاولت استهدف المواقع الأمامية (لحرس الحدود)».

وتابع المصدر ذاته «اشتبكت دوريات حرس الحدود معها ودمرت الدراجات الثلاث وقتلت المسلحين».