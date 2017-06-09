دعا وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الى ضرورة تنسيق جهود جميع الأطراف المعنية لتسوية النزاع في سورية.

ونسبت وكالة أنباء تاس الى لافروف قوله خلال اجتماع عقده مع مبعوث الأمم المتحدة الى سورية استيفان ديمستورا ان على جميع الأطراف المعنية بالنزاع في سورية سواء كانوا في الداخل او في الخارج تنسيق خطواتهم لتسوية ذلك النزاع.

وقال لافروف ان «مباحثات جنيف واستانا تكمل بعضها بعضا»، مشيدا بالتعاون بين فريق ديمستورا والقائمين على المفاوضات في استانا في هذا الشأن..

وعلى صعيد متصل، نسبت وكالة انباء انترفاكس الى المبعوث الخاص للرئيس الروسي ونائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف قوله ان المباحثات بين السوريين التي كانت مقررة في 12 الجاري تأجلت الى 20 من الشهر ذاته.