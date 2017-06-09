دخل وفد تابع للنظام السوري برفقة وفد من الأمم المتحدة عصر أمس الأول، إلى منطقة الحجر الأسود جنوب العاصمة دمشق، والخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، لوضع آلية وطريق وضمانات الخروج وأعداد الخارجين من المنطقة.

ونقلت شبكة «شام» الإخبارية عن ناشطين إن قرابة 10 سيارات تابعة للنظام وللأمم المتحدة دخلت الحجر الأسود، وسط حالة استنفار كبيرة لعناصر التنظيم ومن ثم بعد عدة ساعات من لقاءات مع قادة تنظيم الدولة في المنطقة، خرجت السيارات عبر طريق «العسالي - القدم».

وقالت انه وبعد خروج الوفدين من الحجر الأسود جرى انتشار كبير لعناصر قوات النظام، وخرجت بعدها 4 سيارات يعتقد أنها تحمل عددا من جرحى تنظيم الدولة باتجاه شرق سورية إلى البادية أو إلى ديرالزور.

ونقلت شام عن ناشطي معلومات غير مؤكدة تقول انهم قرابة الـ 20 جريحا، كما كانت أيضا هناك طائرات استطلاع تحلق في الأجواء.