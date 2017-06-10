أعلنت «المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال» التي تشارك فيها منظمة الصحة العالمية امس الأول تسجيل ثلاث إصابات مؤكدة بنوع من شلل الأطفال في محافظة دير الزور بشرق سورية.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة سونا باري إنها أول مرة تسجل إصابات بشلل الأطفال في سورية منذ ظهور الوباء في محافظة دير الزور في 2013 و2014.

لكنها أشارت إلى أن سلالة الفيروس مختلفة عن تلك الفترة التي سجلت فيها 36 إصابة، بحسب المبادرة.

والفيروس الذي تم رصده في هذه المحافظة على ارتباط جيني بسلالة مشتقة من اللقاحات، وهو بالتالي مختلف عن شلل الأطفال الحاد الذي ظهر في المنطقة في 2013 وحمل على تنظيم حملة تلقيح طاولت ملايين الأطفال في الشرق الأوسط.

وأوضح الخبراء أنه «تم عزل سلالة الفيروس في حالتي إصابة بشلل الأطفال» في الخامس والسادس من مايو «وكذلك لدى طفل سليم في المجموعة ذاتها».