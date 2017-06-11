قالت وسائل إعلام لبنانية وأخرى موالية للنظام: إن عشرات العائلات من اللاجئين السوريين في لبنان قد عادوا إلى سورية وتحديدا إلى القلمون، ضمن اتفاق غامض وغير واضح المعالم، بحسب شبكة «شام».

واتفقت الوسائل الإعلامية من الطرفين على حدوث عملية العودة، ولكن اختلفت الأرقام، اذ قالت تقارير اعلامية لبنانية: إن العائدين يقدرون بخمسين عائلة، فيما قالت وسائل اعلام موالية للنظام: ان العدد يتجاوز الـ ١٢٠ عائلة.

وقالت مصادر: ان العائلات غادرت قبل ظهر أمس من داخل الأراضي اللبنانية الى بلدة عسال الورد على السلسلة الشرقية لجبال القلمون المحاذية لبلدة طفيل اللبنانية عن طريقين وهما طريق عرسال - عقبة الجرد - المعرة - عسال الورد، وطريق نحلة وادي الرعيان - عسال الورد، في حين لم يتم التأكد من وجود وفد أممي مرافق لهم. وتوقعت بعض وسائل الإعلام اللبنانية أن يكون هذا الاجراء هو البداية لعودة ما يقارب الـ ٥٠٠ عائلة إلى عسال الورد.