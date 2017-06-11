واصل النظام حملته الشرسة على مواقع المعارضة في درعا، حيث حلقت أسراب من طائرات سورية وروسية في أجواء مدينة درعا وشنت عشرات الغارات الجوية استهدفت منازل المدنيين، بحسب شبكة «شام». وتعرضت أحياء درعا البلد ومخيم درعا وأيضا حي طريق السد لأكثر من 20 غارة جوية من الطائرات الحربية، وألقت المروحيات أكثر من 30 برميلا متفجرا وأكثر 40 صاروخ فيل شديد التدمير، بالإضافة لعشرات القذائف والصواريخ، مخلفة دمارا كبيرا في المنازل والممتلكات، دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، وذلك بسبب خلو أحياء المدينة المحررة تقريبا من تواجد المدنيين الذين لجأوا منذ أكثر من 4 شهور إلى السهول والمزارع.

وبموازاة الغارات قامت الميليشيات الموالية المدعومة من ايران بمحاولة التقدم للمرة الثانية خلال أسبوع إلى خط النار شرق مخيم درعا، حيث دارت معارك عنيفة جدا في المنطقة، تمكن فيها مقاتلو الجيش الحر من صد تقدمهم دون إحرازهم أي تقدم على الرغم من القصف العنيف جدا.