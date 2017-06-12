قال الجيش الاردني في بيان امس ان قوات حرس الحدود الاردنية قتلت خلال الساعات الـ72 الماضية خمسة أشخاص واعتقلت اثنين آخرين خلال محاولاتهم اجتياز الحدود الأردنية قادمين من سورية.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله ان «قوات حرس الحدود تعاملت خلال الـ72 ساعة الماضية مع تسع سيارات حاولت الاقتراب من الحد الأردني عن طريق معبر التنف باتجاه الأراضي الأردنية».

وأضاف انه «تم تطبيق قواعد الاشتباك والرماية عليها وتراجعت السيارات باتجاه الأراضي السورية (ولكن) وبعد وقت قليل من الحادثة عادت إحدى السيارات نوع بيك- أب ودراجتان باتجاه الأراضي الأردنية».

وأوضح المصدر انه «تم تطبيق قواعد الاشتباك ونتج عنها قتل خمسة أشخاص وتدمير السيارة والدراجتين وتعطيل سيارة أخرى قدمت لإنقاذ المصابين والقتلى».

من جهة أخرى، قال البيان ان «قوات حرس الحدود أحبطت محاولة تسلل لشخصين حاولا اجتياز الحدود من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية وتم إلقاء القبض عليهما وتحويلهما إلى الجهات المعنية».

وكانت قوات حرس الحدود الأردنية قتلت في الثالث من الشهر الجاري مسلحين ينتمون الى «تنظيمات ارهابية» كانوا يستقلون ثلاث دراجات نارية حاولوا اجتياز الحدود قادمين من سورية.

وفي 21 يونيو من العام الماضي، ادى هجوم بسيارة مفخخة على موقع عسكري اردني في منطقة الركبان على حدود الأردن مع سورية، يقدم خدمات لنحو ستين الف سوري عالقين في المنطقة المحايدة، الى مقتل سبعة عسكريين وسقوط 13 جريحا.

واعلن الجيش مباشرة عقب الهجوم، الذي تبناه تنظيم داعش، حدود المملكة مع سورية ومع العراق منطقة عسكرية مغلقة.