أكدت وسائل اعلام ايرانية أن قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قد وصل إلى الحدود السورية - العراقية، من الجانب السوري بمرافقة الميليشيات المدعومة من ايران، في خطوة من شأنها رفع منسوب التحدي ضد قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن والتي تعتبر المنطقة الحدودية مع العراق والاردن خطا احمر منعت على قوات النظام الاقتراب منه.

و قالت وكالة «تسنيم» الايرانية ان لواء «فاطميون»، المؤلف من المرتزقة الأفغان، بدأت تحركها باتجاه الحدود العراقية - السورية وذلك مواصلة لعملياتها التي بدأتها الشهر الماضي برفقة قوات النظام للسيطرة على الجانب السوري من الحدود بعد سيطرة الحشد العراقي على الطرف المقابل.

واعتبرت الوكالة الايرانية أن هذه القوات تمكنت من كسر الخطوط الحمراء الأميركية، والتي سبق أن استخدمت سلاح الجو لمنع تقدم الميليشيات الايرانية، ولكنها فشلت بعد وصول الأخيرة إلى الحدود العراقية بسرعة قياسية.