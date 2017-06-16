أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن ‏الدول الضامنة روسيا وإيران وتركيا، تواصل النقاش حول تحديد موعد لعقد دورة جديدة من المحادثات السورية في أستانا، عاصمة ‏كازاخستان.‏



وأنه لم يتم تحديد موعد للمفاوضات بعد.

وأضافت زاخاروفا أنه يجري العمل على مشاورات فعالة للموافقة ‏على مجموعة الوثائق المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم التي وقع عليها في ‏‏4 مايو حسبما نقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء.



من جهة أخرى، أعلنت المتحدثة، أن الوقائع العسكرية السياسية الجديدة في سورية توفر الظروف الملائمة لإلحاق الهزيمة النهائية بتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة».