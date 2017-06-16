أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الدول الضامنة روسيا وإيران وتركيا، تواصل النقاش حول تحديد موعد لعقد دورة جديدة من المحادثات السورية في أستانا، عاصمة كازاخستان.
وأنه لم يتم تحديد موعد للمفاوضات بعد.
وأضافت زاخاروفا أنه يجري العمل على مشاورات فعالة للموافقة على مجموعة الوثائق المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم التي وقع عليها في 4 مايو حسبما نقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء.
من جهة أخرى، أعلنت المتحدثة، أن الوقائع العسكرية السياسية الجديدة في سورية توفر الظروف الملائمة لإلحاق الهزيمة النهائية بتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة».