سيطرت الميليشيات الكردية التي تقود قوات سورية الديمقراطية (قسد) أمس، على حيين شرقي وغربي مدينة الرقة، وتقدمت باتجاه ثلاثة أحياء غربها، في حين قتل وجرح مدنيون بقصف لـ «قسد» على حيين وسطها، حسبما أفاد «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي ومصادر عدة.

ونقلت وكالة سمارت عن «الاتحاد الديموقراطي» ان «قسد» سيطرت بشكل كامل على حي الصناعة شرقي المدينة، عقب معارك مع تنظيم «داعش» استمرت لأربعة أيام، وبدأت عمليات البحث والتمشيط داخل الحي، ومن ثم استمرت في التقدم لتقتحم حارة البياطرة، حيث تدور المعارك بين الطرفين حتى الآن.

وفي غربي الرقة، أفاد مصدر محلي مراسل «سمارت»، أن «قسد سيطرت على حي حطين ومفرق الجزرة، وتابعت تقدمها باتجاه حيي اليرموك والبريد والقادسية، وسيطرت على مدرسة القادسية، كما شنت الأخيرة هجوما بالأسلحة الثقيلة على حي النهضة، في ظل مقاومة من قبل تنظيم «الدولة» باستخدام «الانغماسيين».

في المقابل، شن تنظيم داعش هجوما على حي السباهية، الذي سيطرت عليه «قسد» منذ ثلاثة أيام، قتل خلاله تسعة عناصر، بينهم «أمير»، وجرح 12 آخرين للتنظيم، دون معرفة حجم الخسائر في صفوف «قسد»، حسب «الاتحاد الديموقراطي».



وأوضح مصدر آخر، أن أربعة مدنيين بينهم امرأة، قتلوا، وجرح اثنان آخران، بقصف مدفعي لقوات «قسد» على حي البدو وسط الرقة، كما قتل مدني بقصف مماثل طال حي الفردوس.

في الغضون، شنت طائرات يرجح أنها للتحالف الدولي 13 غارة على أحياء النهضة والجميلي والأندلس والادخار وشوارع «سيف الدولة والقطار و23 شباط ومدخل الجسر الجديد»، في حين سقطت أكثر من 65 قذيفة على أحياء متفرقة في المدينة، بحسب المصدر المحلي.