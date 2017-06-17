حذرت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ايزومي ناكاميتسو من ان الاستمرار في استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية يدمر ثقة المجتمع الدولي بمساعي نزع السلاح.

وقالت ناكاميتسو في ايجاز دوري لمجلس الأمن مساء اول من امس ان عدم تحقيق تقدم في عمليات فحص منشأتين في سورية وإكمال تدمير منشآت تصنيع الأسلحة الكيماوية هناك سببه تردي الأوضاع الأمنية التي حالت دون تمكن وصول الموظفين الدوليين المعنيين الى مواقع تلك المنشآت. ولفتت الى تدمير حظيرة الطائرات المتبقية في السادس من يونيو الجاري من ضمن منشآت انتاج الأسلحة الكيماوية في سورية مؤكدة ان عملية تدميرها تمت بإشراف فريق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

واوضحت ان مسألة اعلان الحكومة السورية عن جميع منشآتها الكيماوية تظل عالقة، لافتة الى انها ستعقد جلسة مباحثات رابعة رفيعة المستوى قريبا اذ عقدت الجلسة الماضية في يونيو من العام الماضي.

وعن عمل بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في مدينة خان شيخون بمحافظة ادلب شمال غرب سورية التي شهدت هجوما جويا بالسلاح الكيماوي في ابريل الماضي، اوضحت المسؤولة الأممية ان البعثة زارت دمشق أخيرا وتنسق من اجل نشر فريق في موقع الهجوم.