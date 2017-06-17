قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن موقف الولايات المتحدة الاميركية من تنظيمي «ب ي د» و«ي ب ك» الإرهابيين في شمال سورية، موقف غير لائق وخاطئ جدا، مشيرا إلى أن الجنود والضباط الأميركان يتحركون جنبا إلى جنب مع هذين التنظيمين.

وأوضح أردوغان، خلال مقابلة مع قناة RTP البرتغالية، أن الولايات المتحدة تزود تنظيمي «ب ي د/ ي ب ك» (ذراع منظمة «بي كا كا» الإرهابية في سورية) بكميات ضخمة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة، معربا عن أسفه حيال ذلك.

وبين أن واشنطن أصرت على القيام بعملية الرقة مع إرهابيي «ب ي د/ بي كا كا»، رغم التحذيرات التي وجهها إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال الزيارة الرسمية الأخيرة إلى الولايات المتحدة في مايو الماضي.

وأضاف الرئيس التركي: «أفهم من تحركهم المشترك أن الولايات المتحدة لا تصنف هؤلاء ضمن قائمة الإرهاب، واليوم تتوجه نحو الرقة بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية».

وشدد على أن بلاده أبدت للجانب الأميركي رفضها القطعي لهذا الدعم، وأكدت بأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة دون التشاور مع أحد في حال تعرضت لأدنى تهديد أو تحرش.

وفي معرض رده على سؤال حول العلاقات التركية الأوروبية، قال أردوغان: إن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بتعهداته لتركيا التي حققت نجاحات كبيرة خلال الأعوام الأخيرة.

وأكد أردوغان أنه مازال متمسكا باتهامات النازية التي وجهها لبعض الحكومات الأوروبية، مبينا أن الممارسات النازية التي وقعت في الماضي تعرض لها المواطنون الأتراك في أوروبا خلال الآونة الأخيرة.