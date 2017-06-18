أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سورية ستافان ديمستورا امس ان الجولة السابعة من محادثات السلام السورية التي تجري في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة ستبدأ في 10 يوليو.



وجاء في البيان ان «المبعوث الخاص يريد ان يعلن انه سيدعو الى الجولة السابعة من المفاوضات السورية، وان وصول الوفود مقرر يوم 9 يوليو على ان تنطلق المفاوضات في العاشر منه».كما أعلن ديمستورا أن جولتين أخريين ستجريان في اغسطس وسبتمبر.



وتابع ان اجتماعات الخبراء المكلفين الشؤون القضائية والدستورية ستتواصل في موازاة محادثات السلام.ودعا ديمستورا في هذا الإطار «الجهات المشاركة الى الاستعداد جديا لهذه الجولة».



وكانت الجولة السادسة التي استمرت 4 أيام اختتمت في 19 مايو الماضي من دون تحقيق تقدم فعلي وعلى خلفية توتر. وكان التقدم الوحيد في الجولة الأخيرة هو عقد لقاءات بين موظفين أمميين وممثلين عن كل من الحكومة السورية والمعارضة لتناول «مسائل قضائية ودستورية».



وفي الإجمال، تم عقد ست جولات من المحادثات غير المباشرة منذ 2016 على ضفاف بحيرة جنيف بدعوة من ديمستورا، من دون أن تتوصل الى وسيلة لإنهاء النزاع.وكان ديمستورا قال في افادته أمام مجلس الأمن قبل ايام، إن المحادثات ستعتمد على التقدم الذي أمكن إحرازه في إقامة مناطق «خفض التصعيد» التي اتفقت عليها روسيا وتركيا وايران.



في موازاة ذلك، أعلنت قوات النظام السوري أمس وقف العمليات القتالية في مدينة (درعا) لمدة 48 ساعة دعما لما وصفته بـ«جهود المصالحة الوطنية».واكد بيان نشره موقع وزارة الدفاع وقف العمليات القتالية اعتبارا من الساعة 12:00 ظهر أمس.



وقالت مصادر في المعارضة ان «الهدنة بشكل مفاجئ» بعد 15 يوما من القصف المكثف والغارات الجوية التي نفذها الطيرانان السوري والروسي في محاولة للسيطرة على درعا. ونقلت شبكة شام الإخبارية، معلومات عن محادثات بين المعارضة السورية والجانب الروسي لوقف القصف على مدينة درعا ووقف العمليات القتالية.



لكنها لم تورد تفاصيل.وبثت الشبكة تقريرا نقلا تقريرا عن «غرفة عمليات البنيان المرصوص» فصلت فيه نتائج المعركة وقالت ان النظام والمليشيات الموالية له المدعومة من ايران لم تتمكن من تحقيق أي تقدم يذكر. وأكدت أنها تمكنت من قتل أكثر من 40 عنصرا بينهم ضباط وقادة في جيش النظام وحزب الله والحرس الثوري الإيراني.من جهة أخرى، أعلنت وسائل إعلام سورية أمس مقتل شخصين واصابة خمسة آخرين اثر تفجير انتحاري في ريف القنيطرة.



ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن محافظ القنيطرة احمد عبدالقادر القول ان انتحاريا فجر نفسه بحزام ناسف في بلدة خان ارنبة بريف القنيطرة عاصمة الجولان المحتل بعد منتصف الليلة قبل الماضية ما تسبب بمقتل شخصين واصابة خمسة آخرين ووقوع أضرار مادية كبيرة في عدد من المنازل.

روسيا تنشئ معسكراً جديداً لقواتها في حماة

عواصم ـ وكالات: أنشأت القوات الروسية في سورية، معسكرا جديدا لها في محافظة حماة، وذلك ضمن خطة لرسم حدود مناطق «اتفاق تخفيف التوتر»، الذي يتضمن نشر حواجز وفرض نقاط رقابة. ونشر موقع «روزفينسا» الروسي الخميس، صورا لجنود روس، قال إنهم يعملون على إنشاء معسكر جديد لهم في محافظة حماة، حيث يتسع لـ 500 جندي سيقيمون في خيام مجهزة بأنظمة تكييف، ومزود بغرفة طعام تتسع لـ100 مقعد، علاوة على مركز استحمام ساونا.

وأشار الموقع إلى أن المخيم الجديد يأتي في ضوء نشر جنود روس في نقاط تفتيش ومراكز مراقبة في حماة، للوقوف على سريان اتفاق مناطق «تخفيف التوتر»، بحسب صحيفة عنب بلدي.