أعلنت رئاسة الأركان التركية أمس أن الجيش التركي أرسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سورية بهدف تسهيل حركة عبور السوريين الراغبين في قضاء عطلة العيد في الأراضي السورية. وقالت رئاسة الأركان التركية في بيان ان نشر التعزيزات العسكرية على أبواب معبر «أونجو بينار» المقابل لمعبر «باب السلامة» الحدودي يأتي أيضا «في إطار رفع التدابير الأمنية خشية تسلل عناصر إرهابية».

\وأشارت إلى أن السلطات التركية فتحت أبواب معبر «أونجو بينار» لتتيح لمئات اللاجئين السوريين فرصة قضاء عيد الفطر في بلادهم ومع أقاربهم. وشهد المعبر الحدودي ازدحاما كبيرا خلال الساعات الماضية حيث سمحت السلطات لعدد كبير من اللاجئين السوريين الذين يملكون جوازات سفر بالعبور إلى الأراضي السورية، ومن المتوقع أن يزداد الازدحام في المعبر الحدودي حتى أول يوم من ايام عيد الفطر. وكانت السلطات التركية قد أغلقت المعبر الحدودي وفقا لقرار صدر في التاسع من مارس الماضي وسمحت بالعبور فقط لفرق الصحة والمساعدات الإنسانية.