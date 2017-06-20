أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، أن الجولة المقبلة من محادثات أستانا بين النظام السوري والمعارضة المسلحة ستعقد في الـ 10 من يوليو المقبل، وهو نفس الموعد الذي حدده مبعوث الامم المتحدة الى سورية ستافان ديمستورا لانطلاق مفاوضات «جنيف 7» بين المعارضة والنظام ايضا.

واللافت ايضا أن لافروف أعلن أن مفاوضات استانا في جولتها الخامسة ستعقد بمشاركة المبعوث الأممي ديمستورا.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحافي على هامش اجتماع دول (بريكس) أن «الجولة القادمة من محادثات أستانا ستركز على وضع اللمسات الأخيرة على معايير ضمان نظام وقف إطلاق النار، الذي يتوجب أن يكون داخل مناطق تخفيض التصعيد وعلى حدودها» في اطار ما بات يعرف بمناطق خفض التصعيد.

وكانت الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سورية وهي روسيا وإيران وتركيا، اجلت موعد محادثات أستانا 5، التي كانت مقررة يومي الـ 12 و13 من يونيو الجاري.

وتم في الجولة السابقة من أستانا اتفاق (تركيا وروسيا وإيران) على إنشاء 4 مناطق «خفض تصعيد» لكن الكثير من هذه المناطق لاتزال تشهد الاشتباكات والعمليات العسكرية.