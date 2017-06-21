بلغ عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم عبر المعابر الحدودية التركية، لقضاء عطلة عيد الفطر السعيد، أكثر من 80 ألفا.

وبحسب «الأناضول»، فإن الجهات التركية المختصة تقوم بنقل اللاجئين السوريين الحاصلين على تراخيص مغادرة من دوائر الهجرة، من معبر جلوة غوزو التركي، إلى مراكز جوازات السفر التابعة للمعارضة السورية.

وعقب إنهاء إجراءاتهم القانونية في تلك المراكز، يتوجه اللاجئون إلى مناطقهم لزيارة أقربائهم، والاطلاع على حجم الدمار الذي لحق ببيوتهم نتيجة قصف النظام السوري وبراميله المتفجرة. وفي 10 الجاري، أعلنت ولاية كليس أنه سيتم فتح المجال لحركة الخروج (المغادرة) من معبر جلوة غوزو في الفترة من 13 إلى 23 الجاري.

وأشارت إلى أن حركة الدخول (العودة) إلى تركيا عبر ذات المعبر، ستبدأ في 28 الجاري، وتمتد حتى 14 يوليو المقبل.

وحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن تركيا تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم، يشكل السوريون أغلبهم، بنحو 3 ملايين لاجئ.