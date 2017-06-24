قتل 472 مدنيا في اعلى حصيلة بين المدنيين خلال شهر في غارات للتحالف الدولي بقيادة واشنطن منذ بدء ضرباته الجوية في البلاد في سبتمبر 2014، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن ان المرصد وثق خلال الشهر الممتد من 23 مايو الفائت حتى 23 يونيو، مقتل 472 مدنيا بينهم 137 طفلا في غارات للتحالف الدولي، اي ضعف القتلى المدنيين الذين تم توثيقهم خلال فترة 30 يوما بين ابريل ومايو.

وسقط القتلى وفق المرصد، في غارات للتحالف الدولي على محافظتي الرقة (شمال) ودير الزور (شرق).

وكان المرصد السوري وثق في الفترة الممتدة بين 23 ابريل و23 مايو مقتل 225 مدنيا.

وبذلك، يكون عدد القتلى المدنيين الذين سقطوا «جراء غارات التحالف الدولي وضرباته الصاروخية» منذ بدء حملته في سورية «1954 مدنيا بينهم 456 طفلا»، بحسب المرصد.

وتخوض قوات سورية الديموقراطية (تحالف فصائل عربية وكردية) منذ السادس من يونيو معارك داخل مدينة الرقة، معقل تنظيم داعش في سورية، في اطار حملة عسكرية واسعة بدأتها قبل نحو 8 أشهر بدعم من التحالف الدولي.

ويسيطر داعش على معظم محافظة دير الزور المحاذية.

ويؤكد التحالف الدولي الذي بدأ تنفيذ ضربات ضد المسلحين في العراق في اغسطس 2014 قبل ان يوسع حملته الى سورية في سبتمبر من العام ذاته، أن المسلحين يستهدفون المدنيين ويستخدمونهم دروعا بشرية، ما يجعل من الصعب تجنب وقوع إصابات بين المدنيين.

وبالإضافة الى المدنيين، وثق المرصد خلال الفترة ذاتها بين مايو ويونيو مقتل «294 عنصرا من التنظيم في غارات التحالف».