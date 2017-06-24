نفت كازاخستان وقرغيزستان امس إجراء مباحثات مع أي طرف حول إرسال أفراد من قواتها إلى سورية، أنهما لم يتلقيا أي اقتراحات رسمية من هذا القبيل.

وقال وزير الخارجية الكازاخستاني خيرات الرحمانوف - في تصريحات صحافية أوردتها قناة «روسيا اليوم» - «كازاخستان لم تجر مباحثات مع أي جهة حول إرسال قواتها إلى سورية»، مضيفا «تحديد كيفية توفير الأمن في مناطق تخفيف التوتر بسورية يعود إلى صلاحيات الدول الضامنة لعملية أستانا (روسا وتركيا وإيران)، التي سوف تناقش هذه المسألة وغيرها خلال الاجتماع المرتقب في أستانا يومي 4 و5 يوليو المقبل».

وأكد الوزير أن وجود قرار لمجلس الأمن وتفويض مناسب من الأمم المتحدة يمثل بالنسبة لبلاده شرطا مهما من حيث المبدأ لبحث إمكانية إرسال قواتها لمهمة حفظ السلام في أي نقطة ساخنة من العالم.

وأضاف عبد الرحمانوف أن توفير أستانا ساحة لاجتماعات الأطراف المعنية يعتبر إسهاما حقيقيا من قبلها في عملية تسوية الأزمة السورية.

من جهته، قال سكرتير مجلس الأمن القرغيزستاني تمير جماقديروف: إن بلاده لم تتلق أي اقتراحات رسمية بشأن إرسال جنود لها إلى الأراضي السورية، مشيرا إلى أن هذا الموضوع كان قد أثير سابقا في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تضم روسا ودولا من الاتحاد السوفييتي السابق.

وأوضح المسؤول أن الحديث دار حول إرسال قوات لحفظ السلام تابعة للمنظمة إلى مناطق تخفيف التوتر في سورية.