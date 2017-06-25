أكدت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، في تقرير نشرته أمس الاول، وجود اتصالات سرية بين المخابرات الأميركية (سي اي ايه) والنظام السوري، وتحديدا مكتب «الأمن القومي السوري»، بهدف تحرير الصحافي الأميركي أوستن تايس، الذي يعتقد أنه اختطف من قبل نظام الأسد في 2012.

وأشارت «نيويورك تايمز» إلى أن إدارة دونالد ترامب سعت منذ توليها السلطة إلى إيجاد سبل لتحرير الصحافي، الذي هو أيضا ضابط سابق في قوات البحرية (المارينز)، معتبرة أن قضيته «أحبطت المحققين والديبلوماسيين» حيث إنه اختفى «فجأة» منذ خمس سنوات.

وبحسب الصحيفة، تواصل مايك بومبيو، رئيس الـ «سي اي ايه» مع علي مملوك، رئيس مكتب «الأمن القومي السوري»، مطلع فبراير الماضي، لحل هذا الملف، مؤكدة أن هذا الاتصال الهاتفي كان الأعلى على مستوى الحكومتين منذ سنوات. يذكر أن مملوك يخضع لعقوبات أميركية بسبب خرقه لحقوق الإنسان خلال الحرب في سورية.

واختفى تايس أثناء رحلته إلى سورية في اغسطس 2012 حيث كان يعمل صحافيا، وذلك بالتزامن مع دراسته في كلية الحقوق في جامعة جورج تاون الأميركية.

وبحسب موقع «عنب بلدي» السوري، التقى تايس، قبيل اختفائه في أغسطس 2012، مع مجموعة من عناصر «الجيش الحر»، في مدينة داريا، جنوب دمشق، وأجرى معهم لقاء حصريا، وجهز تقريره، ثم أوصلته العناصر خارج المدينة، وانقطعت أخباره عقب ذلك.

وتابع الموقع السوري: «ورغم أن تواصل بومبيو مع مملوك في فبراير حمل رسالة إيجابية لإمكانية تحرير تايس، إلا أن الهجوم الكيمياوي الذي نفذه نظام الأسد شمالي سورية في خان شيخون ابريل الماضي، وأسفر عن مقتل قرابة 95 شخصا وإصابة العشرات، والضربة الأميركية التي وجهت لقصف مطار الشعيرات في ريف حمص، ردا على ذلك، أدت إلى إخفاق هذه العملية، وفق تصريح مسؤولين سابقين مطلعين على القضية».

وبحسب «نيويورك تايمز»، حازت قضية تايس اهتماما مجددا في الآونة الأخيرة، خاصة بعد مقتل الطالب الأميركي أوتو أف وارمبير (22 عاما)، الاثنين الماضي، بعد عودته من الاعتقال في كوريا الشمالية عام 2016.