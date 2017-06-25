أعربت كازاخستان امس عن أملها في أن تولي واشنطن وغيرها من الأطراف المشاركة في محادثات أستانا حول سورية بصفة المراقبين، اهتماما كافيا لإنشاء مناطق تخفيف التوتر في سورية.

وقال وزير الخارجية الكازاخستاني خيرات عبد الرحمانوف - في كلمة خلال منتدى الإعلام الأوراسي في العاصمة الكازاخستانية، أوردته قناة (روسيا اليوم) - «حان الوقت للعمل الجاد من أجل إنشاء مناطق تخفيف التوتر في سورية.. نعلق آمالا كبيرة على أن يبدي جميع المراقبين، بما في ذلك الولايات المتحدة، اهتماما مناسبا بهذا الإنجاز في إطار عملية أستانا».

وأشار عبد الرحمانوف إلى أن المشاركة الأميركية على مستوى مساعد وزير الخارجية في جولة المباحثات التي عقدت في أستانا الشهر الماضي، تؤكد تمسك الإدارة الأميركية الجديدة بهذه العملية التفاوضية.

وشدد الوزير على أن إنشاء المناطق الأربع لتخفيف التوتر في سورية يفتح الطريق إلى إيجاد حل لاحقا للأزمة السورية.