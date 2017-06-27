وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محاولة تجنيب عناصر «جبهة النصرة» المصنفة إرهابية عن عمليات القصف في سورية بأنها لعبة خطيرة ومن الضروري إيقافها.



وقال لافروف في تصريح له امس: «إن المعايير المزدوجة نلاحظها في محاولة التحالف الدولي بقيادة واشنطن تجنيب «جبهة النصرة» الإرهابية القصف».

وأضاف: «في الآونة الأخيرة ظهرت أدلة أخرى على أن جبهة النصرة في نسختها الجديدة يتم سحبها من تحت القصف، ونحن نعتبر هذا لعبة خطيرة يتعين إيقافها».



وأوضح لافروف أنه ينبغي أن توضع أي معايير مزدوجة وأي نوايا خفية جانبا عندما نواجه الإرهاب.