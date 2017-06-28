أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي امس منطقة معبر القنيطرة بين سورية والجزء الذي يحتله من هضبة الجولان، منطقة عسكرية مغلقة.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: «إنه تم إغلاق المنطقة حول القنيطرة لأسباب أمنية تعود للقتال الدائر بين الفصائل المسلحة على خط وقف إطلاق النار وسقوط قذائف في الجانب الذي تحتله إسرائيل»، على حد قوله.

وأضاف: بالنسبة لمنطقة القنيطرة سيتم السماح للمزارعين فقط بالدخول إليها فيما سيتم منع جميع المواطنين والمتنزهين الاقتراب من مناطق خط وقف إطلاق النار، معتبرا هذه الإجراءات مؤقتة على أن تتم إعادة النظر بها على التطورات الميدانية.

من جهتها، أعربت مصادر أمنية إسرائيلية عن مخاوفها من إمكان أن يؤثر القتال الدائر حاليا بين مقاتلي المعارضة السورية وقوات النظام في سورية على هذه المنطقة.

وقصف سلاح الطيران الحربي الإسرائيلي في الأيام الأخيرة أهدافا سورية في الجولان ومقرات تابعة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، ووجه تحذيرا إلى النظام السوري بعد هجوم سقوط قذائف هاون في مناطق خط وقف إطلاق النار.