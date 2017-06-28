شدّد الرئيس السوري، بشّار الأسد، على هامش زيارته لقاعدة حميميم العسكرية، التي تتمركز فيها قوات جوية روسيّة، أنّ الشعب السوري لن ينسى وقوف روسيا إلى جانبه في الحرب التي تجري في سوريا.

وقال "لقد قدّمت روسيا السلاح والذخيرة لدعم سورية في حربها ضد الإرهاب، ولكن الأهم هو أنها قدمت الدماء أيضاً، وهو أغلى ما يمكن أن يقدمه الإنسان لأخيه الإنسان…والشعب السوري لن ينسى وقوف أشقائه الروس إلى جانبه في هذه الحرب الوطنية"حسبما ذكرت اليوم الثلاثاء وكالة سبوتنيك .

وأضاف "كل التحية لجميع المقاتلين الروس، ولقيادة قاعدة حميميم، وللقيادة العسكرية الروسية، والتحية الأكبر للرئيس فلاديمير بوتين". وهذه هى المرة الثانية التي يقوم فيها الرئيس بشار بجولة خارج دمشق حيث كان قد أدى صلاة العيد في مدينة حماة التي تقع وسط سورية ،فيما تقع قاعدة حميميم في محافظة اللاذقية شرق البلاد.