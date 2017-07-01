قال المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الجمعة ان قوات النظام السوري اطبقت الحصار على اخر معاقل ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في محافظة حلب شمال سوريا وأصبحت تسيطر بشكل كامل على طريق (الرصافة - اثريا).



وأوضح المرصد في بيان ان قوات النظام السوري وبدعم من المسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية تمكنت من التقدم في مئات الامتار الاخيرة التي ابقتها امس من طريق (الرصافة - اثريا) لتسيطر اليوم عليها بشكل كامل.



وأضاف أن قوات النظام تكون بذلك قد اطبقت الحصار على اخر وجود لتنظيم (داعش) في محافظة حلب بعد عملية عسكرية بداتها في 17 يناير الماضي وحتى اليوم.



وذكر المرصد ان هذا التقدم الواسع لقوات النظام خلال 24 ساعة الماضية مكنه من محاصرة ما تبقى من مناطق ل(داعش) في ريف حلب الجنوبي الشرقي مشيرا الى أنه لم ترد الى الان معلومات عن مصير عناصر التنظيم المتبقين في ريف حلب الجنوبي الشرقي.



ميدانيا قال المرصد السوري ان عناصر (داعش) تمكنوا من تحقيق تقدم هام واستعادة السيطرة على حي (الصناعة) الذي يعد الحي الاهم بسبب محاذاته للمدينة القديمة في الرقة.



وأوضح أن مقاتلي قوات النخبة السورية ومجلس دير الزور العسكري المنضوي تحت راية قوات سوريا الديمقراطية تراجعوا الى اطراف حي (المشلب) في القسم الشرقي من مدينة الرقة.



وتأتي هذه التطورات متزامنة مع مرور العام الثالث على اعلان (داعش) "خلافته" المزعومة والذي كان في اليوم ال29 من يونيو عام 2014.