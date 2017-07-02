اعتقلت «الداخلية الإسبانية» امس رجلا سوري الأصل يحمل الجنسية الدنماركية في جنوب البلاد، للاشتباه في قتاله بصفوف تنظيم «داعش» الإرهابي في سورية.

وذكرت «الداخلية الإسبانية» - في بيان نقلته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أن الرجل «المولود في سورية والدنماركي الجنسية قاتل على ما يبدو خلال عامين على الأقل في صفوف تنظيم داعش الإرهابي بسورية»، مشيرة إلى أن الحرس المدني قام بتوقيفه.

وأضاف البيان أن المحققين يقومون بتحليل التجهيزات التي تم ضبطها لتوضيح «نوايا» المشتبه به، والاتصالات التي قد يكون أجراها بناء على إذن المحكمة الوطنية المكلفة بقضايا الإرهاب.

وكانت إسبانيا قد أوقفت - في 21 يونيو الماضي - ثلاثة مغاربة في مدريد يشتبه في أن أحدهم من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي.