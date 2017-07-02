ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية أن الخطر مازال يهدد اللاجئين العائدين إلى سورية، في ضوء أنباء عن عودة عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين هذا العام إلى بلادهم، وسط آمال جديدة في استمرار العمل باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في بعض المدن السورية.

وعلقت الصحيفة - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني امس - بأنه يجب الوضع في الحسبان مسألة التقدم المحدود الذي تحقق في محادثات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة في جنيف، في حين أن الغرب لديه قلق بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أستانا بوساطة روسيا وإيران، حليفتي الرئيس السوري بشار الأسد، وتركيا، التي تدعم قوات المعارضة.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان حظر تنظيمي «داعش» و«تحرير الشام»، الموالي للقاعدة، من المشاركة في جميع المحادثات الجارية، بينما يواصلان الاستيلاء على مساحات من الأراضي في سورية، وهو ما يعرض اللاجئين العائدين للخطر.

وعاد ما يقرب من 500 ألف نازح سوري إلى ديارهم هذا العام، بحسب الأمم المتحدة التي وصفت ذلك بأنه «تقدم ملحوظ»، وتقول المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 440 ألف نازح داخل سورية و31 ألفا من اللاجئين في الخارج قد عادوا إلى ديارهم. وقد عاد معظم هؤلاء إلى مناطق في حلب وحماة وحمص ودمشق بهدف الاطمئنان على ممتلكاتهم ومن تبقى من عوائلهم هناك، لكن المنظمة الأممية حذرت من أن مثل هذه العودة ما زالت محفوفة بالمخاطر فاشتراطات العودة الآمنة الكاملة لم تتحقق بعد على الأرض.