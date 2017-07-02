سقطت قذيفة نتيجة المعارك الدائرة داخل سوريا السبت في القسم الذي تحتله اسرائيل من هضبة الجولان السورية، بحسب ما اعلن الجيش الاسرائيلي وسط تكرار هذه الحوادث منذ نهاية يونيو 2017.



وقال الجيش ان "القذيفة اطلقت خلال معارك داخلية في سوريا" ولم تتسبب في اصابات او اضرار.



وتشهد هضبة الجولان المحتلة بانتظام سقوط قذائف على هامش القتال الدائر بين القوات الحكومية السورية والمسلحين المعارضين في محافظة القنيطرة قرب الشطر المحتل من الجولان.



وكان جيش اسرائيل قصف الجمعة موقعا للجيش السوري بعد ساعات من سقوط قذيفة في الجولان المحتل. ووقع الامر ذاته قبل اسبوع.

وتحتل اسرائيل منذ 1967 نحو 1200 كلم مربع من الاراضي السورية في هضبة الجولان.



وتقع 510 كلم مربعة من الجولان تحت السيادة السورية.