ذكر مصدر عسكري روسي مطلع أن طراد «الأميرال إيسين» الصاروخي غادر أمس قاعدة سيفاستوبول قاصدا سواحل سورية للالتحاق بمجموعة السفن الروسية المرابطة هناك.

ونقلت موقع قناة روسيا اليوم عن المصدر العسكري: «سوف يتدرب طاقم الطراد المذكور على تنفيذ جملة من المهام في قوام مجموعة السفن الحربية الروسية المرابطة قبالة الساحل السوري».

وأضاف: «كما سيتدرب الطاقم على صد الاعتداءات الجوية والبرية والبحرية، وعلى الاستنفار التام والجاهزية اللازمة لإطلاق النار بالذخيرة الحية في مختلف الظروف».

وتجدر الإشارة إلى أن «الأميرال إيسين»، قد دخل الخدمة في الأسطول الروسي مؤخرا، بعد أن أنجز أول إبحار طاف به حول أوروبا.

ويحمل «الأميرال إيسين» صواريخ «كاليبر» المجنحة، ومنظومة «شتيل» الصاروخية الدفاعية، ومزود بمدفعية ثقيلة ومضادات جوية، ومنظومة متكاملة للقصف الصاروخي والمدفعي، إضافة إلى الطوربيدات ومروحية بحرية من طراز «كا-27».