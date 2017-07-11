دعت طهران امس الى توسيع الاتفاق الروسي - الاميركي لوقف اطلاق النار في جنوب سورية.

وقال بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية انه يجب توسعة الاتفاق ليشمل جميع أنحاء البلاد حتى ينجح.

وأضاف قاسمي بحسب وكالة تسنيم للأنباء «يمكن أن يكون اتفاقا مثمرا إذا تمت توسعته ليشمل جميع أنحاء سورية ويضم كل المنطقة التي ناقشناها في محادثات أستانا لعدم تصعيد التوتر»، وذلك في اشارة الى محاولات سابقة لروسيا وتركيا وإيران لفرض اتفاقات مماثلة في محادثات أستانا في أربع مناطق بسورية لكنها لم تتمكن من تنفيذها على الأرض.

وأكد قاسمي ان الروس أبلغوا إيران بتفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار لكن طهران ترى بعض «نقاط الغموض في الاتفاق خاصة فيما يتعلق بإجراءات أميركية في سورية مؤخرا».