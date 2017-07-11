تتواصل الاشتباكات المباشرة بين الميليشيات الكردية وعناصر تنظيم داعش ضمن أحياء مدينة الرقة، علما ان غالبية عناصر التنظيم انسحبوا منها جنوبا، مع بقاء العديد من المجموعات التابعة للتنظيم داخلها.

وعلى الرغم من الصوت الخافت للمعارك بين الطرفين، وغياب المفخخات وعمليات التكتيك التي كان يتبعها التنظيم في حرب المدن سابقا، إلا أن الخسائر التي مني بها الاكراد الذين يهيمنون على قوات سوريا الديموقراطية «قسد» كبيرة جدا في معركة مدينة الرقة، حيث تتوارد يوميا عشرات الجثث للمشافي الطبية في رأس العين وتل أبيض، بحسب تقرير لشبكة «شام» الاخبارية.

وفي هذا السياق، نفى المركز الإعلامي لقسد ما تردد من أنباء عن قصف طيران التحالف لعناصرها في مدينة الرقة وسقوط 40 عنصرا وإصابة آخرين.

وقال المركز في بيان، أوردته قناة روسيا اليوم «كل الأخبار أو الإشاعات التي تتحدث عن تعرض قوات سوريا الديموقراطية لقصف من طيران أميركي عن طريق الخطأ في الأحياء الجنوبية لمدينة الرقة هي أخبار كاذبة وعارية عن الصحة، «بيد أن مصادر محلية في مدينة الرقة وناشطون افادوا، بأن قوات التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، نفذت غارات جوية على قرية «العكيرشي»، أسفرت عن مقتل 40 عنصرا من تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية.