ارتفع عدد ضحايا الحرب في سورية الى اكثر من 330 الف شخص موثقين، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، فيما تتحدث مصادر معارضة عن اضعاف هذه الارقام من القتلى.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس «تمكن المرصد من توثيق مقتل 331، 765 شخص على الأرض السورية، بينهم 99617 مدنيا في الفترة الممتدة من 15 مارس 2011 حتى 15 يوليو».

وأوضح ان بين القتلى المدنيين «18.243 طفلا و11.427 امرأة».

وكانت الحصيلة الاخيرة للمرصد في 13 مارس أفادت بمقتل أكثر من 320 ألف شخص بينهم أكثر من 96 الف مدني.

وأحصى المرصد مقتل 116.774 من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها، بينهم 61.808 جنود سوريين و1480 عنصرا من حزب الله اللبناني.

وفي المقابل، قتل نحو 57 الفا من مقاتلي الفصائل المعارضة والاسلامية وقوات سوريا الديموقراطية التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية.

كما قتل اكثر من 58 الفا من مقاتلي جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) وتنظيم داعش ومقاتلين اجانب من مجموعات اخرى.