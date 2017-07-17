نفى مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والأفريقية حسين جابري انصاري ان تكون بلاده تسعى الى توسيع تدخلها في سورية، وذلك بعد تقارير اعلامية اسرائيلية تحدثت عن مفاوضات تجريها طهران لاستئجار مطار وقاعدة برية.

تصريحات انصاري جاءت عقب اجتماعه بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي في الشأن السوري ألكسندر لافرنتيف.

وأضاف انصاري ان «ما يهم ايران في هذا الخصوص يتمثل في إنهاء الأزمة السورية بأسرع وقت ممكن ووضع حد للكارثة الإنسانية وعملية الدمار المتواصل في سورية وتشكيل حكومة وشعب موحد في هذا البلد». وشدد على ان «تواجد القوات الايرانية بأي نوع وفي اي مستوى» بالأزمة السورية جاء «بدعوة من الحكومة السورية والاتفاقات بين البلدين». وكانت وسائل اعلام اسرائيلية نقلت، معلومات حول تفاوض الحكومة الايرانية مع النظام السوري، لإقامة قاعدة برية في سورية، لنحو 5 آلاف عنصر من الميليشيات الأفغانية والباكستانية التابعة للحرس الثوري الايراني.

وأكدت المواقع الاسرائيلية، بحسب ما نقلت صحيفة الشرق الاوسط، أن الادارة الايرانية استأجرت أيضا مطارا من النظام، ليكون قاعدة جوية لها على الأراضي السورية.